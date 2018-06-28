Фанаты из России ищут флаг 71-летнего британца, потерянный в Марселе

Российский журналист надеется, что фанаты вернут пожилому болельщику ценную семейную реликвию.

Российские фанаты пытаются найти памятный флаг 71-летнего британского болельщика Крейга Макдоналда, который похитили в Марселе во время чемпионата Европы — 2016. С призывом помочь британцу обратился корреспондент издания "Чемпионат.com".

Журналист сообщил, что познакомился с фанатом Крейгом Макдоналдом на ЧМ-2018. Пожилой болельщик рассказал, что во время чемпионата Европы — 2016 во Франции у него украли семейную реликвию — флаг Англии с логотипом клуба "Сандерленд". Он является памятным для 71-летнего болельщика: флаг для него сшила жена лучшего друга, который недавно умер.

Иван Карпов объявил через соцсети о поиске утерянной реликвии. Возможно, флаг был похищен другими футбольными фанатами в результате столкновения болельщиков в Марселе. Карпов просит помочь пожилому британцу и сообщить ему, где можно отыскать флаг, чтобы вернуть его болельщику сборной Англии. "Давайте будем людьми, хотя бы на этот раз", — обращается Иван к фанатскому сообществу из России.

Чемпионат Европы — 2016 запомнился в том числе беспорядками на улицах городов, принимающих турнир. В частности, в столкновениях участвовали английские и российские фанаты. Украденные флаги, шарфы и прочая атрибутика соперника расцениваются в фанатских сообществах по всему миру как трофеи.