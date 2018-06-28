Tesla снизила цену на седан Model 3

Автомобиль в топовой комплектации стал доступен со скидкой — компания надеется таким образом подстегнуть продажи.

Американский автопроизводитель снизил цены на свой самый доступный автомобиль — Tesla Model 3. Например, приобретая модель в топовой комплектации, покупатель экономит почти миллион рублей, сообщает Electrek.

Например, стоимость автомобиля в максимальной сборке теперь составляет 64 000 вместо 78 000 долларов. Также автомобиль можно оснастить вторым мотором — это будет стоить 4000 вместо 5000 долларов. Также покупатели могут добавить в свой электрокар различные "примочки" за дополнительные 5000 долларов — например, спойлер из углеродного волокна, педали из алюминиевого сплава, спортивные шины Michelin Pilot Sport 4S и прочее.

В Tesla рассказали, что скидки на автомобили будут доступны даже тем клиентам, которые ранее предзаказали электрокар и находятся в очереди. Отметим, что, согласно недавней информации, около четверти заплативших за Tesla Model 3 автолюбителей отменили свои заказы из-за задержек на производстве.

По подсчётам Bloomberg, компания Маска разорится, если не выйдет до конца этого года на самоокупаемость: в минуту концерн теряет около 7430 долларов.