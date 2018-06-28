Apple запретит делать покупки на старых смартфонах и ноутбуках

Вендор ограничит часть своих пользователей от покупок музыки и приложений по соображениям безопасности.

С 30 июня купертиновская компания ограничит владельцев устаревших смартфонов и ноутбуков Apple. В частности, они не смогут делать покупки музыкального контента и приложений через iTunes, сообщает MacRumors.

Согласно информации от купертиновцев, с 30 июня пользователи устройств, работающих под управлением iOS 4.3.5 или OS X 10.8.5, не смогут совершать покупки в iTunes. Таким образом, под ограничение попадают устаревшие iPhone и MacBook. Отметим, что iOS 4.3.5 была выпущена в 2011 году, а OS X 10.8.5 — в 2013 году.

Судя по всему, ограничение связано с тем, что операционные системы не могут работать с новейшими версиями онлайн-магазина Apple. Также у вышеперечисленных ОС могут быть проблемы с безопасностью, из-за которых хакеры могут выкрасть пароли пользователей и похитить платёжную информацию.