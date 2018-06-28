Авиакомпанию Air France раскритиковали за поддержку ЛГБТ

Клиенты Air France не смогли понять, зачем им знать, что международная авиакомпания поддерживает местечковую ассоциацию геев.

Французская авиакомпания Air France подверглась обструкции в соцсетях. Компания изменила свой логотип на радужный в "Фейсбуке" и публично поддержала местную ассоциацию ЛГБТ, чем возмутила клиентов по всему миру.

Авиакомпания обновила свой логотип в "Фейсбуке", "Твиттере" и других соцсетях — тем самым Air France поддержала французскую ассоциацию ЛГБТ PersonnAiles. В сообществе в "Фейсбуке", на которое подписано более 7 млн человек, запись с новым логотипом встретили неоднозначно: пост набрал 17 тысяч лайков и множество разочарованных и гневных комментариев. Судя по реакции людей, большинство возмутило, что популярный авиаперевозчик лезет в политику.

"Почему мешаете политику и работу?" — возмутился пользователь Адаэлто Гуларт. "Раньше этот флаг был простым символом любви и дружбы, а сейчас — знак поддержки геев. Почему?" — задался вопросом один из комментаторов. "Никакой гордости (отсылка к слову pride, — с английского "гордость", активно использует ЛГБТ-сообщество), просто позор", — пишет Хуго Вон.

Некоторые клиенты компании, такие как Ахмад Алвави, заявили, что больше не будут пользоваться услугами Air France: "Можете аннулировать мои мили". Также многие возмутились, что ради поддержки местного фонда ЛГБТ авиакомпания поменяла логотип сообщества, которое читают не только французы.

Air France далеко не единственная компания, которая открыто поддерживает геев и лесбиянок. Например, недавно сотрудники Apple и Tesla вышли на гей-парад, который прошёл в Сан-Франциско.