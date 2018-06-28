Instagram выпустил облегчённое приложение

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Instagram выпустил облегчённое приложение

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Фото: © instagram

Лайт-версия социальной сети упростит пользование приложением с бюджетных смартфонов.

Instagram получил лайт-версию мобильного приложения. Об этом сообщает TechCrunch. Instagram Lite доступен в магазине Android Google Play.

<p>Фото: © Instagram</p>

Приложение предназначено для бюджетных смартфонов с малой ёмкостью встроенной памяти. Базовая версия весит 32 мегабайта, упрощённый вариант займёт всего 573 килобайта.

Ранее социальная сеть представила отдельное приложение для записи часовых роликов. К ним также можно прикреплять стикеры, GIF-изображения и смайлики. Смотреть ролики можно и в IGTV, и в основном приложении.

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