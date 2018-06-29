Мошенники из WhatsApp тайно спишут три тысячи рублей с телефона

В мессенджере обнаружено распространение ссылок на платные подписки под видом бесплатных премиальных товаров.

Злоумышленники тайно выдают пользователям платные премиум-подписки через WhatsApp. Об этом сообщает ESET.

Вредители заманивают юзеров мессенджера сообщениями под видом рекламы бесплатных премиальных товаров. Они присылают сообщение со ссылкой на него, на деле же это ссылка на платную подписку на ресурс.

При переходе по ссылке ПО распознаёт устройство. Если это смартфон, на сайте предлагается заполнить анкету. В случае заполнения и отправки пользователь соглашается с условиями премиум-подписки, и тогда спустя неделю с его счёта снимется $49,99 (около трёх тысяч рублей).

Ранее в мессенджере обнаружили волну спама. Якобы для получения пяти билетов на американские горки и прочие аттракционы пользователям предлагалось отправить сообщение 20 друзьям.