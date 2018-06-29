Девушка Илона Маска поздравила его с днём рождения на русском

Кроме самой Граймс поздравления оставили русскоязычные поклонники предпринимателя и популяризатора полётов на Марс.

Канадская певица Граймс поздравила Илона Маска c 48-летием. Подруга предпринимателя написала ему поздравление на русском в "Инстаграме".

"Мой демон, с днём рождения", — прокомментировала пост Маска Граймс. На комментарий певицы обратили внимание русскоязычные подписчики Илона. "Говоришь по-русски?" — удивились пользователи "Инстаграма". По версии одного из подписчиков Маска, поздравление на русском языке объясняется очень просто — Граймс взломали "русские хакеры".

Ранее Лайф писал, что артистка из Канады изменила своё имя — с Клэр на Си. Граймс призналась, что выбрать новое имя помог её бойфренд Илон. Напомним, что пара стала встречаться в начале апреля, их объединила шутка про искусственный интеллект.