Павел Дуров зарегистрировал товарный знак Telegram в России

С этого момента компания Дурова может засудить россиян, использующих название мессенджера в своих целях.

Роспатент разрешил Павлу Дурову зарегистрировать в России товарный знак "Телеграма". Ранее ведомство не разрешало это сделать из-за сходства со словом "телеграмма", сообщают "Ведомости".

Разрешение коллегии Роспатента было выдано компании Telegram Messenger LLP. Согласно документам, которые компания Дурова предоставила коллегии, все права на бренд передаются от Telegram Messenger LLP к Telegram Messenger Inc. (зарегистрирована на британских Виргинских островах). С этого момента компания Дурова имеет право запрещать неправомерное использование товарного знака и названия.

Также Telegram Messenger Inc. может судиться с теми, кто использовал их товарный знак ранее — то есть начиная с момента, как Дуров подал заявку на регистрацию. Интересно, что товарный знак зарегистрирован только для защиты ПО: то есть Telegram Messenger Inc. не имеет права использовать его для продажи, например иных продуктов, вроде сувениров.

В августе 2017 года "Телеграм" подавал заявку на регистрацию, но коллегия заявила, что название бренда похоже на слово "телеграмма". Чтобы опровергнуть это, Институтом социологии РАН был проведён опрос, который доказал, что россияне ассоциируют слово "телеграм" с продуктом Дурова.