Данные миллионов покупателей Adidas слили в Сеть

Неизвестные хакеры атаковали сайт adidas.com в минувший вторник, данные миллионов американцев были похищены.

Немецкий производитель спортивной экипировки сообщил своим клиентам о возможном сливе их личных данных. По словам пресс-секретаря Adidas, речь, возможно, идёт о нескольких миллионах учётных записей, сообщает Business Insider.

В минувший четверг компания сообщила о вероятном взломе их основного сайта (adidas.com), утечку заметили и пытались предотвратить 26 июня. По официальным данным, затронуты личные данные только американских покупателей. Судя по всему, хакеры могли скачать имена и контактную информацию клиентов (физические адреса и электронную почту). Пароли пользователей остались нетронутыми, так как они были защищены шифрованием.

Также Adidas заверила покупателей, что их платёжная информация с большой долей вероятности тоже осталась в безопасности. Точное число жертв не сообщается, однако пресс-секретарь компании говорит о "нескольких миллионах".