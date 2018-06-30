Селфи лучше, чем у сына маминой подруги! Советы фотографа

Все сходят с ума по селфи. Все делают селфи. Но у одних это получается из рук вон плохо, а другие с помощью селфи стали миллионерами и звёздами. Как не влиться в стройные ряды тех, кто каждый день делает бездарное селфи и стать селфи-звездой с помощью собственного мобильника? Секрет успеха прост: чем оригинальнее и качественнее наш снимок, тем больше лайков в "Инстаграме", тем больше фоловеров, тем больше популярности, и вот вы уже представляете своё селфи в качестве рекламного поста за большой гонорар. Заманчиво? Ниже советы профессионального фотографа, которые помогут делать такие селфи, чтобы им завидовал даже сын маминой подруги.

1. Следите за чистотой объектива

Это универсальный совет для всех любителей фотографировать и фотографироваться на фронтальную камеру. Даже если вы считаете, что камера чистая, лишний раз протереть её мягкой тряпкой не помешает. Камера отблагодарит вас более чёткими фотографиями.

2. Поиграйте со светом

Фронтальная камера всегда фотографирует хуже, чем основная камера в смартфоне. Поэтому постарайтесь создать условия для съёмки с максимально хорошим источником света. Но это не значит, что чем больше света, тем лучше. Следите, чтобы на вас попадало такое же количество света, что и на фон. Иначе вы окажетесь либо недоэкспонированы (фон будет ярче вас), либо переэкспонированы (фон станет слишком тёмным). В любом случае стоит включить функцию HDR. Так камера создаст несколько объединённых снимков, снятых с разной экспозицией.

Делая селфи в помещении, лучше всего расположиться напротив окна, что даст блик в глазах и скроет морщинки. Поиграйте со светом. Интересное селфи можно создать и в домашних условиях, например, используя свет от жалюзи на окнах или тюли. Если заморочиться, то можно использовать специальные лампы для визажистов. Их конструкция даст интересный рисунок в глазах и ровный свет на лице.

Улица для создания селфи менее привередлива, но и более скучна в плане освещения. Здесь главное — следить за расположением теней на лице, которые зависят от солнца. Чаще всего некрасивые тени появляются под глазами, их можно устранить наклоном головы.

3. Тщательно выбирайте фон

От того, какой вы выберете фон, будет зависеть настроение вашей будущей фотографии. Фон является частью кадра, и идеальный вариант, когда он будет дополнять его, а не выбиваться из концепции снимка. Постарайтесь убрать из кадра лишние предметы и следите за тем, чтобы из вашей головы не росли "рога", например, из домашних цветков, фонарей и так далее. Стоит понимать и то, что вы делаете селфи, то есть фотографию себя любимого, поэтому задний план должен остаться фоном, а не занимать большую часть кадра.

4. Акцент на глаза

В портретной фотографии глаза — важно. Глазами мы передаём множество чувств и эмоций, поэтому, делая селфи следите за выражением ваших глаз. Зачастую в селфи получается так называемый стеклянный взгляд или взгляд в никуда. Чтобы его избежать, перед тем как сделать снимок, переведите взгляд в сторону или на подругу, если она стоит рядом. Таким образом вы получите новый заряд эмоций, который положительно отразится на фотографии.

5. Аккуратней с очками

Любителям очков, особенно с зеркальным эффектом (солнечные, для сноуборда и так далее), нужно следить за отражением в них. Если отражение в очках не является вашей творческой задумкой, тогда лучше их снять или поменять угол смартфона так чтобы по максимуму избежать неинформативного или лишнего отражения.

6. Не используйте ракурс снизу

В таком ракурсе вы будете выглядеть непропорционально, нос и шея визуально увеличатся. К тому же если в это время смотреть вверх, то глаза будут выглядеть, мягко говоря, непривлекательно. В большинстве случаев наиболее удачные селфи получаются, если поднять смартфон чуть выше головы. В таком ракурсе глаза визуально увеличатся, а взгляд чуть исподлобья создаст ощущение таинственности. Всё приходит с опытом — попробуйте поснимать себя с разных ракурсов, меняйте положение головы и прочих частей тела. Нужный ракурс обязательно найдётся!

7. Улыбайтесь!

Искренняя улыбка всегда лучше, чем всем известные губки уточкой. Конечно, улыбаться самому себе в камеру смартфона может показаться занятием странным, но помните: селфи само по себе несуразно и стоит улыбнуться этому факту!

8. Не смотрите в кадр

Не стоит всегда на всех селфи смотреть в камеру. Если отвести взгляд или повернуть голову в сторону, фотография будет выглядеть менее постановочно.

9. Делайте несколько фотографий

Вероятность поймать удачный кадр, если делать серию снимков, — больше. Среди фотографов есть простое универсальное правило съёмки: при каждом щелчке затвора модель меняет позу. Этот совет подойдёт и для селфи. Меняйте поворот и наклон головы, подмигивайте и добавляйте в кадр детали.

10. Используйте таймер

То есть отсрочку фотографии, которая позволит вам нажать пуск и успеть занять исходное положение. С его помощью можно создавать полноценную фотографию, а не кадр в стиле "я и моя торчащая рука со смартфоном". Также для селфи, особенно для съёмки в движении, подойдёт монопод (но спрятать его в кадре не всегда удаётся). Или можно фотографировать, например, через кнопку на наушниках.

11. Не используйте готовые фильтры

Особенно это касается готовых фейс-фильтров. Зайки, феи, кошечки и прочие популярные заготовки в "Инстаграме" и других соцсетях, во-первых, значительно портят качество фотографии, во-вторых, портят ваш естественный вид. Если хочется шутливо приукрасить себя в кадре, лучше воспользоваться сторонними программами по обработке. Например, Snapseed отлично ретуширует лицо, можно даже добавить блеск в глаза и сгладить неровности на коже, а в VSCO воспользоваться готовыми пресетами, которые неплохо себя зарекомендовали. Но стоит помнить, если фотография изначально снята в плохом качестве, то никакая суперобработка её не спасет.

12. Экспериментируйте

Селфи с домашними животными всегда вызывают умиление, а значит привлекают внимание. Или себяшки в необычной обстановке, а также селфи со знаменитостями. Главное действовать без фанатизма, не мешая другим, любить себя и соблюдать правила безопасности. Хорошим дополнением к творческому процессу будут мини-объективы для смартфонов: ширики, фишаи, телевики, которые устанавливаются как на основную камеру смартфона, так и на фронтальную.