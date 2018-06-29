Артемий Лебедев уличил Евгения Чичваркина во лжи

По версии основателя "Евросети", Лебедев взял деньги и "кинул" бизнесмена. Дизайнер считает, что деньги были заработаны честным трудом.

Известный дизайнер Артемий Лебедев в своём блоге в "Живом журнале" раскритиковал предпринимателя Евгения Чичваркина и обвинил его во лжи. Причиной для этого стали обвинения Чичваркина в сторону Лебедева, что тот не сдал для предпринимателя сайт и не вернул деньги.

По словам руководителя "Студии Артемия Лебедева", ему надоело слушать, что Чичваркин публично обвиняет его в том, что он "кинул" его с сайтом: якобы взял деньги, но не выполнил задание. "Слова Чичваркина о том, что я его "кинул", я не могу потерпеть", — написал Артемий в своём блоге и рассказал свою версию событий.

По его словам, Евгений Чичваркин заказал у студии Лебедева сайт для своего винного магазина в Лондоне в мае 2011 года. Техзадание стороны согласовывали до октября, причём предприниматель пожелал, чтобы Лебедев делал только сам сайт (фронт-энд), а созданием админки и движка займётся британский подрядчик. К январю 2012 года, по словам Лебедева, его студия сдала заказ, однако сайт так и не запустили: "Лондонский подрядчик полностью *** [опозорился], и ничего работающего не смог произвести на свет".

В октябре того же года Чичваркин изменил техзадание, а спустя два месяца бизнесмен решил, что самостоятельно сделает сайт. Как сообщает Лебедев, в марте Чичваркин потребовал от студии вернуть 25% от уплаченной суммы. "Мы отказались, потому что исключительно добросовестно и терпеливо сделали свою работу в двойном объёме", — заявил дизайнер и блогер.

Евгений Чичваркин, с 2008 года проживающий в Лондоне и занимающийся винным бизнесом, обвинил Лебедева во время разговора с бизнесменом Сергеем Полонским в мае этого года. "Ну взял деньги, просто не сделал", — рассказал о своём сотрудничестве с Артемием Лебедевым опальный бизнесмен.