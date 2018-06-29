Приз от викторины "Клевер" впервые заберёт один победитель

В рамках викторины "Клевер" будет разыграно 100 000 рублей, которые получит единственный победитель.

В эту субботу интерактивное шоу "Клевер" впервые скорректирует свои правила и викторина продолжится до одного победителя. Он и заберёт весь призовой фонд, сообщается в соцсети "ВКонтакте".

Специальная игра до одного победителя стартует в эту субботу, 30 июня, в 20:00. До 12-го вопроса игра будет проходить в обычном режиме, затем игроки не смогут использовать "жизни" и не увидят ответы друзей. Победителем станет единственный участник, который получит 100 000 рублей. Ведущим будет редактор шоу "Вечерний Ургант" Артём Мовчан.

Также организаторы шоу предусмотрели вариант, при котором победитель не будет выявлен. В этом случае призовой фонд перенесут на следующую викторину.

"Клевер" — интерактивная викторина, производством которой занимаются творческая лаборатория Ивана Урганта и "ВКонтакте". В апреле создатели игры отчитались об успехах: менее чем за три недели приложение в магазинах App Store и Google Play скачали более 1,5 млн пользователей, а "Клевер" попал в топы бесплатных игр.