WhatsApp призвал отказаться от Google

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WhatsApp призвал отказаться от Google

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Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

WhatsApp рекомендует пользователям перейти с Google Drive на другой сервис ради шифрования переписки.

WhatsApp предложил пользователям сохранять свою переписку посредством сервиса с шифрованием. Тем самым мессенджер напомнил, что не шифрует данные при передаче на Google Drive, передаёт ZDNet.

Мессенджер напомнил пользователям, что перестал шифровать их данные при синхронизации с облачным хранилищем Google Drive. Ранее WhatsApp заключил с Google договор, что перестанет зашифровывать сообщения юзеров при скачивании на Google Drive. Сервис предложил либо смириться с этим, либо искать другой виртуальный сервер.

Отмечается, что большая часть людей, сохранявших свои данные на Google Drive, пользуется Android. Например, личные данные пользователей iOS в WhatsApp синхронизируются через сервис iCloud, который автоматически шифрует всю информацию.

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