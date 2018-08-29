Учёные научились собирать воду из воздуха

Благодаря специальному нановолкну величиной 1 квадратный метр можно собирать до 180 литров воды ежедневно.

Американские специалисты представили новый способ добычи воды в засушливых регионах. С помощью специальной мембраны питьевая вода может добываться из воздуха, передаёт Digital Trends.

Исследователи Университета Акрона (Огайо) представили специальный материал, состоящий из наноразмерных волокон, обёрнутых вокруг графита. За счёт расширения молекул графита создаётся большая площадь для образования капель воды. Проходящий воздух превращается в жидкость, которая подходит для употребления.

Учёные отметили, что один квадратный метр наноматериала способен генерировать до 180 литров воды ежесуточно. Изобретение может быть полезным в засушливых регионах, например, в странах Африки. Сейчас специалисты разрабатывают удобный для сбора воды прототип, например, в форм-факторе рюкзака.