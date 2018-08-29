Учёные научились собирать воду из воздуха

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Учёные научились собирать воду из воздуха

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Фото: © pixabay.com

Благодаря специальному нановолкну величиной 1 квадратный метр можно собирать до 180 литров воды ежедневно.

Американские специалисты представили новый способ добычи воды в засушливых регионах. С помощью специальной мембраны питьевая вода может добываться из воздуха, передаёт Digital Trends.

<p>Фото: © University of Akron</p>

Исследователи Университета Акрона (Огайо) представили специальный материал, состоящий из наноразмерных волокон, обёрнутых вокруг графита. За счёт расширения молекул графита создаётся большая площадь для образования капель воды. Проходящий воздух превращается в жидкость, которая подходит для употребления.

Учёные отметили, что один квадратный метр наноматериала способен генерировать до 180 литров воды ежесуточно. Изобретение может быть полезным в засушливых регионах, например, в странах Африки. Сейчас специалисты разрабатывают удобный для сбора воды прототип, например, в форм-факторе рюкзака.

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