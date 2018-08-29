Toyota инвестирует в Uber $500 млн

Обе компании заинтересованы в развитии рынка беспилотных автомобилей и тратят на отрасль серьёзные средства.

Автоконцерн Toyota инвестирует в сервис по вызову такси Uber полмиллиарда долларов. Средства пойдут на улучшение беспилотных авто, передаёт The Wall Street Journal.

СМИ сообщило об этом со ссылкой на участников сделки, представители Toyota и Uber отказались комментировать факт инвестиций. Известно, что обе компании заинтересованы в развитии самоуправляемых авто, Uber тратит на это направление около 200 млн долларов каждый квартал. Полученные в результате исследований наработки будут использоваться обеими компаниями.

Uber давно занимается изучением автономного транспорта. В марте в США было приостановлено тестирование беспилотников компании после трагического ДТП с одним из автомобилей. Напомним, что в конце марта беспилотное такси Uber насмерть сбило женщину на велосипеде.