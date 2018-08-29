45-летний альфонс встречался с женщинами ради еды

Житель Лос-Анджелеса либо звал подруг в ресторан, либо приходил к ним домой и наедался за их счёт.

В Лос-Анджелесе будут судить 45-летнего местного жителя Пола Гонсалеса, которого обвиняют в мошенничестве и кражах. Мужчина знакомился с женщинами, ел за их счёт и уходил, передаёт Gizmodo.

Отмечается, что Гонсалес обманул как минимум 10 женщин. Как правило, мужчина знакомился с ними в Интернете, а затем звал на свидание в ресторан. Там Гонсалес, изображая из себя щедрого кавалера, заказывал несколько дорогих блюд. Поужинав, житель Лос-Анджелеса выходил в туалет или якобы позвонить и скрывался. В итоге его спутница оставалась с неоплаченными счетами.

Одна из подруг подозреваемого рассказала, что при первой встрече он заказал на дом еду на сумму около 100 долларов. На удивление женщины Гонсалес ответил, что занимается тяжёлой атлетикой и ему нужны калории. Как правило, во всех случаях мужчина недолго задерживался на свидании: он покидал новую знакомую сразу же, как только утолял голод.

Общая сумма ущерба от действий Гонсалеса составила 950 долларов. В ближайшее время его будут судить по статьям о мошенничестве, вымогательстве и краже. Совокупно хитрый любовник может получить до 13 лет лишения свободы.