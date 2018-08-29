Эксперты: Заклеивание веб-камеры — не паранойя

Хакеры могут удалённо "подслушивать" дисплей компьютера через обычный микрофон веб-камеры.

Специалисты по кибербезопасности нашли новый способ шпионажа через веб-камеру компьютера. Точнее, через её микрофон, передаёт Ars Technica.

О проблеме эксперты сообщили на конференции CRYPTO 2018, прошедшей в Санта-Барбаре. По их словам, хакеры могут удалённо активировать веб-камеру и "подслушивать" дисплей компьютера. Происходит это так: микрофон записывает еле слышимый писк, который издаёт матрица экрана, и на его основе вслепую воссоздаёт информацию на дисплее. Кроме того, звук можно снять через взломанный смартфон, смарт-часы или другие гаджеты.

Специалисты отметили, что наиболее уязвимы для взлома компьютеры, не имеющие встроенной веб-камеры. Пользователи часто забывают снять камеру с микрофоном с компьютера после разговора, чем могут воспользоваться злоумышленники.