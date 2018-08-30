Хакеры продают данные 130 млн китайцев за 8 биткоинов

В числе жертв киберпреступников могут быть как жители Китая, так и граждане других стран.

Группа хакеров выставила на продажу личные данные 130 млн человек, посетивших крупную сеть гостиниц в Китае. За досье злоумышленники просят 8 биткоинов, или около 3,9 млн рублей, передаёт Bleeping Computer.

По информации следствия, хакеры выкрали анкеты на 130 млн постояльцев китайской сети гостиниц Huazhu Hotels Group. Сеть имеет около 3800 отелей в 382 городах Поднебесной. Считается, что анкеты были похищены в начале месяца, после того как киберспециалисты отеля случайно загрузили копии баз данных в открытый доступ.

Представители Huazhu Hotels Group заявили, что полиция Китая уже в курсе и расследует дело. По примерным оценкам, хакеры продают архив из 240 млн записей, относящихся к 130 млн постояльцев. Данные могут включать в себя имена, телефонные номера, номера банковских карт, прописку и прочее. Сделка может состояться в ближайшие дни на одном из аукционов в теневом Интернете.