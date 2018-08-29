Тим Кук продал акции Apple на $57,8 миллиона

Генеральный директор компании получил пакет акций за исполнение служебных обязанностей.

Генеральный директор Apple Тим Кук получил 560 000 акций компании за успешную работу и уже продал половину. Об этом сообщает Mac Rumors.

Бизнесмен продал 265 000 акций, каждая из которых стоила от $216,96 до $218,54. В целом доход с проданных акций составил $57,8 миллиона. Остальные акции были удержаны в качестве налогов.

Управляющий компанией хочет получать 560 000 акций ежегодно, если останется генеральным директором Apple. Сейчас Кук владеет в районе 878 425 акций своей компании. Их общая стоимость составляет около $193 миллионов.

Главное достижение Apple за последнее время — повышение капитализации компании до $1 триллиона. Электронный гигант из Купертино стал первой компанией в США, достигшей такой отметки.