Хакер, сливший голые фото Лоуренс, получил реальный срок

Кроме тюремного заключения, в течение трёх лет хакер будет находиться на условном сроке.

Хакера Джорджа Гарофано, который взломал аккаунты голливудских звёзд, приговорили к восьми месяцам тюремного заключения. Его признали виновным в атаке на более чем 200 пользователей iCloud, передаёт AppleInsider.

Согласно решению суда, была доказана причастность Гарофано к взлому 240 аккаунтов iCloud, часть из которых принадлежала знаменитостям. С апреля 2013 года по октябрь 2014 года 26-летний хакер рассылал им фейковые письма якобы от лица Apple. В них злоумышленник просил пользователей сбросить свои пароли ради безопасности и получал доступ к их аккаунтам.

Результатом происков Гарофано стал скандал Celebgate, когда в Сеть выложили откровенные фотографии голивудских звёзд, в том числе Дженнифер Лоуренс. Прокурор требовал для хакера от 10 до 16 месяцев заключения, но мужчина просил о снисхождении.