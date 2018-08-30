Из-за сбоя в США встали электромобили Tesla

Сетевая проблема парализовала сотни, если не тысячи автомобилей от компании Илона Маска.

Многие американские владельцы Tesla пожаловались, что не могли завести свой автомобиль. Позже представитель компании заявил, что произошёл серьёзный сбой, передаёт Electrek.

"Эй, Tesla, не могу зайти в приложение. Что случилось?"

Судя по отзывам в соцсетях, сбой затронул автолюбителей из США. Проблема коснулась приложения Tesla для смартфонов, которое перестало открываться или выдавало ошибку. Так как в электрокаре приложение заменяет ключ зажигания, владельцы авто не смогли передвигаться на своих "теслах".

Спустя некоторое время представитель компании заявил, что в системе Tesla произошёл сбой, сотрудники автопроизводителя уже решают проблему. Большая часть пользователей в соцсетях высмеяла компанию Илона Маска, иронично назвав электрокар "автомобилем будущего".