Из-за сбоя в США встали электромобили Tesla

Многие американские владельцы Tesla пожаловались, что не могли завести свой автомобиль. Позже представитель компании заявил, что произошёл серьёзный сбой, передаёт Electrek.
Hey @Tesla, can’t log into the app. Something up? pic.twitter.com/xA0x2IcMcR— Scott_Albert (@Scott_Albert) 29 августа 2018 г.
"Эй, Tesla, не могу зайти в приложение. Что случилось?"
Судя по отзывам в соцсетях, сбой затронул автолюбителей из США. Проблема коснулась приложения Tesla для смартфонов, которое перестало открываться или выдавало ошибку. Так как в электрокаре приложение заменяет ключ зажигания, владельцы авто не смогли передвигаться на своих "теслах".
Спустя некоторое время представитель компании заявил, что в системе Tesla произошёл сбой, сотрудники автопроизводителя уже решают проблему. Большая часть пользователей в соцсетях высмеяла компанию Илона Маска, иронично назвав электрокар "автомобилем будущего".
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