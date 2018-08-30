Создатели умного рюкзака собрали $700 тысяч и растворились

Стартаперы организовали сбор денег на производство умного рюкзака, а когда пришло время отчитываться — исчезли.

Федеральная торговая комиссия США расследует мошенничество, связанное со сбором средств на производство умного рюкзака. Создатели девайса привлекли около 700 тысяч долларов пожертвованиями и перестали выходить на связь, передаёт The Verge.

По информации следствия, стартап некого Дуга Монахана организовал сбор средств на инновационный рюкзак iBackPack. В 2015 году компания действовала на Indiegogo, затем в 2016 году начала сбор средств на Kickstarter. В результате стартап собрал около 700 тысяч долларов и перестал выходить на связь. Последний раз создатели iBackPack уведомляли жертвователей в марте 2017 года о том, что рюкзак скоро выйдет в продажу.

На данный момент Федеральная торговая комиссия расследует инцидент и намерена привлечь мошенников к ответственности. Судя по информации на странице Indiegogo, каждая жертва аферистов оставила им не менее 299 долларов — именно столько стоил смарт-рюкзак.