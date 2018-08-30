В Китае набирает популярность робот-учитель Keeko

Машина умеет рассказывать истории и давать задания детям. Если они правильно отвечают на вопросы, у робота высвечиваются глаза в форме сердечек.

Робот-учитель Keeko набирает популярность в учебных заведениях Китая, преимущественно в детских садах. Об этом сообщает AFP.

Такой робот есть уже в 600 детских садах страны. Также он популярен среди школьников. Keeko представляет собой робота 60 сантиметров в высоту. Он перемещается с помощью колёс, а на месте лица расположен большой экран. Машина стоит около $1500.

Робот разработан для рассказа историй детям. Также Keeko может задавать вопросы и давать задания детям. Если ребёнок отвечает правильно, у робота отобразятся глаза в форме сердечек.

Keeko — далеко не первый робот-учитель в Азии. В 2010 году в Южной Корее роботы преподавали английский язык.