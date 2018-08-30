"Тесла" взлетела и протаранила дерево— видео

По словам очевидцев, они сильно удивлены, что безбашенный водитель отделался лишь царапинами.

ДТП с участием автомобиля компании Tesla в канадском городе Барри попало на видео. Судя по записи с камер наблюдения, электрокар набрал высокую скорость и буквально взлетел, передаёт Business Insider.

Инцидент, произошедший вечером вторника, попал на видео, его подробно сняли несколько камер видеонаблюдения. Судя по записи, автомобиль набрал высокую скорость во время пересечения железной дороги. Из-за особенностей ландшафта (после пересечения с ж/д-полотном дорога резко уходила вниз) автомобиль буквально поднялся в воздух и пролетел несколько десятков метров. На большой скорости "тесла" влетела в дерево.

К счастью, водитель отделался незначительными травмами, кроме авто никто не пострадал. Хозяина "теслы" уже задержали и предъявили обвинения в опасном вождении. На инцидент довольно эмоционально, но лаконично отреагировал Илон Маск. Глава Tesla запостил твит с восклицательным знаком.