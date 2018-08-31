Пользователям iPhone пришло фейковое обновление iOS 12

Система назойливо предлагает обновиться, но на самом деле никакого апдейта не существует.

Пользователи iPhone и iPad пожаловались на странное обновление, которое появилось на их устройствах вечером четверга. Система предлагает обновиться до iOS 12, но при попытке апдейта выдаёт ошибку, передаёт MacRumors.

"Обновление" стало прилетать на iPhone и iPad, чьи владельцы установили бета-версии iOS 12. Устройство предлагало обновить систему, присылая уведомление. При нажатии на уведомление ничего не происходило. Пользователи iOS рассказали, что навязчивое напоминание появлялось несколько раз в час.

Судя по всему, проблема связана с ошибкой на сервере Apple. Отметим, что релиз публичной версии iOS 12 состоится в сентябре, через несколько дней после ежегодной презентации купертиновцев.