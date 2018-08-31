Пользователям iPhone пришло фейковое обновление iOS 12

Пользователи iPhone и iPad пожаловались на странное обновление, которое появилось на их устройствах вечером четверга. Система предлагает обновиться до iOS 12, но при попытке апдейта выдаёт ошибку, передаёт MacRumors.
Только проснулся, а уже задолбало. pic.twitter.com/yzHJIp37k2— kzkv (@jc_ru) 31 августа 2018 г.
"Обновление" стало прилетать на iPhone и iPad, чьи владельцы установили бета-версии iOS 12. Устройство предлагало обновить систему, присылая уведомление. При нажатии на уведомление ничего не происходило. Пользователи iOS рассказали, что навязчивое напоминание появлялось несколько раз в час.
Судя по всему, проблема связана с ошибкой на сервере Apple. Отметим, что релиз публичной версии iOS 12 состоится в сентябре, через несколько дней после ежегодной презентации купертиновцев.
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