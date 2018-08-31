За пользователями Android шпионят по Wi-Fi

Эксперты обнаружили уязвимость в системе Android, которая позволяет следить за пользователями, передаёт Duo.
Проблема в системе была обнаружена при подключении устройства на Android к сети Wi-Fi. Во время подключения смартфон оставляет о себе данные, например имя девайса и MAC-адрес. Последний привязан к аппарату и не меняется. Эксперты выяснили, что хакеры через лазейку в системе могут узнать MAC-адрес и ассоциировать его с пользователем. В будущем злоумышленники смогут узнавать, к каким сетям он подключался и где был.
Специалисты заметили, что проблема существует во всех версиях Android, кроме последней — 9.0 Pie. Эксперты полагают, что из-за особенностей обновления системы в зоне риска находится большинство владельцев смартфонов на Android.
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