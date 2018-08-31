На YouTube появятся донаты

Компания тестирует несколько новых инструментов в бета-версии. Некоторые из них связаны с пожертвованием денег пользователями для любимых блогеров.

Видеохостинговый сервис YouTube работает над новыми возможностями монетизации контента. Разработчики тестируют инструменты для доната блогерам. Об этом сообщила компания в официальном блоге.

Главное нововведение — кнопка доната под видео. Нажав на неё, зритель может выбрать и перевести блогеру нужную сумму денег. Сейчас инструмент доступен ограниченному числу ютуберов.

Также разработчики тестируют инструмент Super Chat for Good. С его помощью блогеры смогут собирать донаты на проведение каких-либо некоммерческих мероприятий в США или на благотворительность во время стрима.

Компания активно занимается развитием дополнительной монетизации для блогеров. Ранее стало известно, что программисты тестируют возможность премиум-подписки на стримы.

Ранее на YouTube появилась возможность следить за временем, потраченным на просмотр видео. Инструмент показывает статистику на основе истории просмотров.