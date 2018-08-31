"ВКонтакте" добавила возможность сделать профиль закрытым

Соцсеть сдержала обещание и добавила функцию полностью приватных профилей пользователей.

"ВКонтакте" добавила важное обновление настроек приватности. Теперь пользователь может закрыть свой профиль от тех, кто не находится у него в друзьях.

В закрытом профиле будет отображаться минимум информации: имя, фамилия, аватар, список общих друзей. Стена, фотографии, аудиозаписи, видео, контакты, список родственников и прочая информация будут закрыты. Чтобы получить доступ к ней, нужно будет добавить пользователя в друзья и получить его одобрение. Также список людей, сделавших репост той или иной записи, будет виден только автору поста.

Управляющий директор "ВКонтакте" Андрей Рогозов отметил, что соцсеть хочет сделать процесс работы с персональными данными пользователей максимально прозрачным. "Очень скоро мы запустим возможность быстро архивировать или полностью удалять свои старые записи и фотографии. Для многих это может стать удобной возможностью скрыть неактуальную информацию со своей страницы", — заметил Рогозов.

Соцсеть пообещала внедрить данное нововведение 13 августа на фоне общественного резонанса по судебным процессам за лайки и репосты. Также в ближайшее время "ВКонтакте" позволит пользователям скачать информацию, связанную с обработкой персональных данных.