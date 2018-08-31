Уоррен Баффет заявил, что iPhone стоит слишком дёшево

Известный инвестор заметил, что польза от флагманского смартфона Apple не соответствует его цене.

Миллиардер Уоррен Баффет заявил, что iPhone X должен стоить гораздо дороже, чем сейчас. Один из самых богатых людей на планете заметил, что смартфон крайне полезен, передаёт Business Insider.

Инвестор заявил в интервью CNBC, что цена iPhone X слишком занижена. По мнению Баффета, его стоимость (около 1000 долларов) не соответствует его пользе. Предприниматель сравнил смартфон Apple с частным самолётом, который обходится ему около миллиона долларов в год и очень полезен. "Также iPhone X очень полезен для сотен миллионов людей, которые практически живут в своём смартфоне", — заметил Баффет.

Миллиардер уточнил, что сам не имеет айфона (он предпочитает кнопочные телефоны), зато часто пользуется iPad. Напомним, что в мае Уоррен Баффет приобрёл некоторое количество акций Apple и стал вторым крупнейшим акционером купертиновской компании.