Китайцы не убили Apple, но похоронили дорогие Android-флагманы. Как так вышло?

Павел Городницкий — о том, как бренды из Поднебесной вернули стоимость смартфонов на докризисный уровень.

В конце 2014 года курсы валют взлетели с космической скоростью. Люди скупали гигантские телевизоры, эксперты прогнозировали доллар за 150 рублей, а в салонах сотовой связи меняли ценники по пять раз в день. Всё закончилось довольно грустно: если раньше стандартным прайсом для топового смартфона считались 29 990 рублей, то после декабря 2014-го эта планка сначала подпрыгнула к 50 тысячам, а потом дошла и до 60.

Сейчас печальная тенденция сохраняется. Элитные Galaxy поступают в продажу за 60–70 тысяч. Мощные LG — тоже за 60. Премиум-гаджеты Sony Xperia — за 60–80 тысяч. Редкие HTC — примерно в том же диапазоне. Потом всё это добро резко дешевеет — кому-то хватает 2–3 месяцев, кому-то нужно полгода, но суть не меняется: девайсы всё равно откатываются к 40–45 тысячам.

Кроме того, А-бренды вынуждены постоянно вручать подарки преданным покупателям. Купил на старте? Держи дорогую беспроводную гарнитуру. Или Qi-зарядку. Или док-станцию. Или даже телевизор, как в случае с LG G7 в этом году.

Но надо признать: бонусы лишь оттягивают неминуемое. Уже ясно, что держать исходные цены в районе 1000 долларов дозволено только Apple — компании, которая (с гигантским отрывом) продаёт флагманы лучше всех на планете. Но остальным не стоит копировать стратегию Тима Кука: она может привести только в гроб.

Sony Mobile, например, уже близка к могиле: японцы каждый год генерируют всё больше убытков. Вопрос лишь в том, когда головному офису надоест содержать бездарное мобильное подразделение. У остальных похожая ситуация: HTC выпускает телефоны на последнем издыхании, LG уже сама забыла, когда в последний раз создавала бестселлер, а Samsung расстраивается из-за того, что последние Galaxy тотально не оправдывают ожиданий.

Брендам, которые считают себя культовыми и респектабельными, пора смотреть не в сторону Купертино, а на Китай. Там каждый год появляются новые и новые убийцы дорогих Android-смартфонов.

Смотрим только за последние 3–4 месяца:

1. OnePlus 6 — шикарный телефон за 550 долларов (33–35 тысяч рублей), у которого есть и вырез, и крутое железо, и быстрый интерфейс, и достойная двойная камера. Ни одного компромисса. Никаких проблем с качеством. Чем он хуже условного S9? Да ничем, просто стоит почти в два раза дешевле.

2. Xiaomi Mi8 — камера, экран и аккумулятор совершенно топовые. Цена — возле 500 долларов (30 тысяч), темпы продаж — сумасшедшие. Ещё один привет в Корею и Японию.

3. Meizu 16th — настоящая бомба за 400 долларов. Есть не только основные фичи (от Snapdragon 845 до безрамочного дисплея), но и сканер отпечатков, вмонтированный прямо в экран. Ещё раз: 400 баксов — это даже меньше, чем 30 тысяч из 2014 года.

Плюс на днях Xiaomi наглядно показала, что будет, если упаковать флагман в пластиковый корпус. PocoPhone F1 в тренде по всем пунктам (там нет лишь NFC), но на старте (!) он стоит 23 тысячи.

В Индии он уже сверхпопулярен — по России статистики пока нет, но ясно, что здесь его ждёт та же судьба. Тем более у нас первую партию девайса продавали со скидкой — всего за 21 тысячу рублей. Это в два раза меньше, чем сейчас (уже после удешевления) просят за Galaxy S9+.

Гордым Android-конкурентам китайцев придётся идти по одному из двух путей. Либо гнуть нынешнюю линию (соревноваться с Apple, задирать стоимость и приближаться к смерти), либо оптимизировать производство, убирать лютую стартовую наценку и соперничать с наплывом брендов из Поднебесной.

Пока всё идёт к тому, что Xiaomi (а ещё Huawei, BBK, Meizu и так далее) оперативно захватит рынок и оставит всех омерзительно жадных вендоров ни с чем. Ведь уже сейчас ни Samsung, ни LG, ни Sony не в состоянии противостоять китайцам по соотношению цены и качества. Осталось лишь дождаться, когда этот факт дойдёт до всех покупателей, и тогда алчные бренды будут вынуждены придумать что-то посущественнее, чем бонусная гарнитура в подарок к неприлично переоценённому смартфону.