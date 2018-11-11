Блинчик или телевик? Гид по выбору объектива

Допустим, вы фотографируете птиц вдалеке и в это время к вам подходит симпатичная девушка, которую вы сию же секунду хотите сфотографировать. Но не получается, потому что у вас установлен телевик, рассчитанный на дальние расстояния, а не на съёмку вблизи. Девушка разочарована, вы тоже. Вы заглядываете в Интернет в поисках подходящего объектива, а там такое количество оптики, что глаза разбегаются: подлиннее, покороче, посветлее. Как правильно выбрать объектив любителю? Существует ли объектив на все случаи жизни? И почему не стоит покупать китовые объективы?

Объектив для фотокамеры — как шея для головы

Без объектива невозможно сделать кадр. Фотоаппарат без оптики — всего лишь кусок железа и пластика. Объектив решает важные задачи, например, отдалить/приблизить объект съёмки или будет ли размыт задний план на фотографии.

По сути, объектив состоит из стёкол, колец и лепестков. Чем качественнее эти составляющие, тем шире возможности для творчества и, соответственно, дороже оптика.

В первую очередь при выборе стеклянного друга нужно рассчитать свой бюджет, потому что стоимость объектива может составлять и пару тысяч рублей, и быть дороже фотоаппарата или даже равноценна стоимости машины.

Однако не думайте, что, купив самый простой недорогой фотоаппарат и при этом потратив в три раза больше на объектив, вы получите суперкомплект на все случаи съёмок. Объектив — вещь важная, но и от характеристик фотокамеры тоже зависит качество картинки. К тому же не каждый объектив "сядет" на ваш фотоаппарат. Например, оптика от Canon не подойдёт к фотоаппаратам Nikon.

Китовые объективы — в чём подвох?

Чаще всего в магазинах встречаются зеркальные/беззеркальные фотоаппараты со штатными объективами (ещё их называют "китовые", от английского слова kit — "комплект"). Они продаются сразу с фотокамерой, зачастую по выгодной цене. Кажется, купил такой фотокомплект — и вперёд на фотосессии. Однако китовые объективы слабоваты и не раскрывают всех возможностей фотоаппарата, они рассчитаны на масс-маркет, поэтому хороши только на первое время и не подойдут для фотосъёмок более высокого уровня. Штатные объективы не светосильны, имеют слабый конструктив и не всегда создают ожидаемую картинку.

Приблизить или подбежать

Было бы круто, если бы существовали объективы, подходящие ко всем фотоаппаратам, но нет. Это невыгодно производителям, поэтому объективов великое множество. Они отличаются не только названиями производителей (Nikon, Canon, Sony, Sigma и т.д.), но и техническими характеристиками со страшнозвучащими терминами: постоянная или переменная светосила, с разными фокусными расстояниями, с ручной фокусировкой или автоматической, со стабилизацией или без, пылевлагозащитные объективы и т.д. Тут и возникают трудности у начинающего фотографа.

Все объективы делятся на зумы, у которых фокусное расстояние меняется (например, 70–200 mm), и фиксы, у которых фиксированное фокусное расстояние (например, 50 mm). С помощью зума можно приближать или отдалять объект, оставаясь при этом на одном месте. У фиксов же фокусным расстоянием являются ваши ноги. Нужно сделать ближе кадр — подбегай. Зато фиксы считаются более резкими и светосильными, чем зумы, и создают красивое боке (размытие зоны нерезкости).

Но это ещё не всё. Объективы отличаются разными фокусными расстояниями. Наиболее распространённые из них — широкоугольные, стандартные и телевики. Если широкоугольным объективом, например, Canon 16–35 mm, получится сфотографировать панорамный вид, то телевик, например, Canon 70–200 mm, наоборот, даст более крупную картинку, будто при наблюдении в бинокль. Стандартными объективами считаются линзы с фокусным расстоянием от 45 до 55 mm, которые обеспечивают наиболее естественную для нашего глаза перспективу. "Полтинник", или 50 mm, любят за то, что он создаёт естественную картинку. Таким объективом можно снимать и уличные прогулки, и портреты, и даже свадьбы и тем более брать с собой в путешествие на тревел-съёмку, потому что он компактный и лёгкий. Если душа требует создать более выразительный портрет, на помощь приходят так называемые портретники и телевики. Например, объектив с фокусным расстоянием 85 mm даст красивое боке. Если снять портрет на телевик, то результат тоже приятно удивит.

Однако поднимать тяжёлую конструкцию телевика не всегда комфортно, особенно если съёмка длится много часов. Антиподом по габаритам придётся pancake, или "блинчик". Это компактная линза с небольшим весом, визуально напоминающая блинчик. В основном такие объективы широкоугольные. Они привлекают своими габаритами и доступной стоимостью, но не всегда радуют качеством изображения.

Универсальный зум существует?

Зачастую начинающий фотограф хочет иметь в фоторюкзаке один объектив, которым можно снимать всё, а не таскать с собой три разных. Вжух, и сразу достал универсальный объектив три в одном — широкоугольник, стандартный и телеобъектив. Например, объектив Nikon 18–200 mm или Canon 24–105 mm, стоимость которых около 30 тыс. рублей.

В первую очередь подкупают универсальность и цена. Таким объективом можно фотографировать и подругу вблизи, и птиц вдалеке. Однако чудес не бывает, такой объектив уступает по качеству и подойдёт лишь тем фотографам, которые делают ставку на удобство использования, а не на качество фотографий, или тем, кто просто любит играться с зумированием.

Профессиональные фотографы чаще пользуются зум-объективами с фокусным расстоянием от 24 до 75 mm со светосилой — f/2.8. Такие объективы вполне могут быть основными, но стоят недёшево.

Вы спросите, тогда почему есть одинаковые зум-объективы, но с существенно разной стоимостью? Например, два телевика Canon, у которых одинаковое фокусное расстояние 70–300 mm, но разница в стоимости в три раза. Объектив, который дешевле (полное название Canon EF 70–300 mm f/4–5.6 IS II USM), жертвует качеством изображения. Он скорее создан как товар массового спроса. Более дорогой объектив (полное название Canon EF 70–300 mm f/4–5.6 L IS USM), который больше по габаритам и весу, обладает улучшенным конструктивом и ориентирован на профессиональную съёмку высокого уровня.

Чем шире, тем светлее

Объектив является ещё и проводником света, который поступает в фотоаппарат. Обозначается этот параметр латинской буквой f и называется "диафрагма". Всё просто: чем больше объектив пропускает света к матрице фотоаппарата, тем светлее становится кадр, появляется возможность снимать при недостаточном освещении, сильнее размываются объекты вне зоны фокусировки.

Светосила бывает постоянная, когда значение диафрагмы не зависит от фокусного расстояния, и переменная, которая меняется от выставленного фокусного расстояния. Например, объектив Canon 70–200 f/4 позволяет выставлять диафрагму 4, независимо от фокусного расстояния, будь оно 70, 135 или 200 mm. Объективы-фиксы всегда с постоянной светосилой, а зумированные объективы бывают как с постоянной, так и с переменной светосилой. Плюс оптики с переменной светосилой в том, что новичку не придётся гадать, какое значение диафрагмы выставить.

Стоимость объектива напрямую зависит от светосилы: чем больше света пропускает объектив, тем он дороже. Например, есть объективы с разной светосилой, но с одинаковым фокусным расстоянием. Для примера: объектив Canon 50 mm f/1.8 стоит 8999 руб., Canon 50 mm f/1.4 — 27 999 руб., Canon 50 mm f/1.2 — 98 999 руб. (данные с официального сайта производителя на момент просмотра). Последний из них является объективом профессиональной серии L.

Что ещё стоит помнить при выборе объектива

Кроме всего прочего, при выборе объектива нужно учитывать особенности матрицы фотоаппарата. Если у вас камера с полноформатной матрицей (Full frame), это упрощает задачу, если фотоаппарат с кропнутой матрицей, то есть с меньшим размером, то нужно это учитывать. Если поставить объектив на кропнутую матрицу вместо нужного, например, широкоугольного объектива, может получиться портретник.