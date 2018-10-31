Техника Apple сильно подорожала в России

После вчерашней презентации Apple "порадовала" российского потребителя взлетевшими ценами на старые устройства.

Apple подняла цены на iPad Pro, MacBook Pro, MacBook Air и другие устройства после вчерашней презентации. Также стали известны цены на новые девайсы.

Увеличение цен коснулось линейки прошлогодних и выпущенных ранее в этом году iPad Pro, MacBook Air, MacBook, MacBook Pro, iMac. Например, стоимость самого бюджетного iPad Pro на 10,5 дюйма увеличилась с 46 990 рублей до 53 990 рублей. Цена устаревшего MacBook Air с дисплеем низкого качества поднялась на четыре тысячи рублей, до 76 990 рублей. Стоимость MacBook Pro увеличилась в среднем на 7–15 тысяч рублей.

Также стали известны цены на презентованные вчера устройства. Так, обновлённый iPad Pro будет продаваться от 65 990 рублей, MacBook Air с дисплеем Retina — от 104 990 рублей, а Mac mini — от 68 990 рублей.