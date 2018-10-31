Обновление системы убивает Apple Watch

Из-за странной технической ошибки умные часы не обновляются, а зависают при запуске.

Пользователи, обновившие вчера Apple Watch, пожаловались на проблемы. После получения апдейта их девайсы намертво зависли, передаёт 9to50mac.

Владельцы умных часов массово жалуются на странный баг в соцсетях и на официальном форуме Apple. Выяснилось, что у части пользователей, поставивших свежую watchOS 5.1, девайс перестал запускаться. Устройство зависает при обновлении, при перезапуске показывая статичное изображение яблочка.

На данный момент проблема ещё не решена. Обновившимся пользователям советуют откатиться на предыдущую версию watchOS с помощью iTunes, всем владельцам Apple Watch не рекомендуют делать апдейт, пока компания не исправит ошибку.