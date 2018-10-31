В iPhone появилось эмодзи похмелья

Смайлик с изображением перекошенного, но весёлого лица, подойдёт для обозначения последствий бурной вечеринки.

В новой версии iOS 12 пользователи обнаружили эмодзи, обозначающее похмелье, передаёт The Verge.

Cool of Apple to release an emoji for “drunk and trying to flirt with someone” pic.twitter.com/Gb4a9Z9mKG — James Dawson (@TheJayToday) 30 октября 2018 г.

— Круто, Apple выпустила эмодзи, означающее "я пьян и пытаюсь флиртовать".

Согласно документации, новый смайлик называется Woozy Face ("Пьяное лицо"). Судя по всему, он обозначает состояние человека после весёлой бессонной ночи или пьянки. По мнению The Verge, лучше всего эмодзи обозначает похмелье.

В соцсетях намерены трактовать Woozy Face по-разному. Так, часть пользователей интерпретирует иконку как пьяный флирт. Другая считает, что эмодзи хорошо подходит для обозначения весёлой, но странной вечеринки. Woozy Face и другие эмодзи появятся в iOS 12.1, которую уже можно скачать.