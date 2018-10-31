В Uber появились проездные

Сервис такси Uber предложил пользователям функцию фиксированных тарифов Ride Pass. За некоторую плату клиент получит сниженные тарифы, не зависящие от пробок и других условий, передаёт Business Insider.
При подключении услуги пользователь всегда будет оплачивать поездки по сниженным ценам, стоимость которых не зависит от пробок или времени суток. В настоящее время Ride Pass доступна в Лос-Анджелесе, Остине, Орландо, Денвере и Майами. Стоимость месячной подписки в Лос-Анджелесе и других четырёх городах составит 24,99 и 14,99 доллара соответственно.
Заметим, что Lyft — основной конкурент Uber в США — ранее внедрил похожую систему поездок по подписке. Заплатив 299 долларов в месяц, клиент получает 30 бесплатных поездок стоимостью не больше 15 долларов каждая.
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