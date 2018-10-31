В Uber появились проездные

С активной подпиской клиент всегда будет ездить по обычным тарифам, несмотря на пробки или другие условия.

Сервис такси Uber предложил пользователям функцию фиксированных тарифов Ride Pass. За некоторую плату клиент получит сниженные тарифы, не зависящие от пробок и других условий, передаёт Business Insider.

При подключении услуги пользователь всегда будет оплачивать поездки по сниженным ценам, стоимость которых не зависит от пробок или времени суток. В настоящее время Ride Pass доступна в Лос-Анджелесе, Остине, Орландо, Денвере и Майами. Стоимость месячной подписки в Лос-Анджелесе и других четырёх городах составит 24,99 и 14,99 доллара соответственно.

Заметим, что Lyft — основной конкурент Uber в США — ранее внедрил похожую систему поездок по подписке. Заплатив 299 долларов в месяц, клиент получает 30 бесплатных поездок стоимостью не больше 15 долларов каждая.