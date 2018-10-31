Чип в новых MacBook защитит от прослушки

Параноики могут не беспокоиться: при закрытии крышки ноутбука микрофон компьютера отключается.

Apple опубликовала технический документ, где подробно объяснила принцип работы чипа T2, который встречается в новых ноутбуках. В частности, процессор защитит пользователя от прослушки, передаёт The Verge.

Согласно документу на сайте компании, чип Т2 собирает и хранит биометрические данные пользователя. Также процессор отвечает за работу микрофона. Например, когда пользователь MacBook закрывает крышку устройства, микрофон отключается. Это может защитить от хакеров, которые взломали компьютер и собираются шпионить за его владельцем.

Отметим, что чип Т2 впервые появился в конце 2017 года в моноблоке iMac Pro. Процессор отвечал за хранение отпечатков пальцев владельца компьютера и прочих биометрических данных, а также за шифрование дисков устройства.