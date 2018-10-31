Bentley выпустит электрокар

Компания, производящая престижные и дорогие автомобили, через несколько лет выпустит электрический внедорожник.

Британский автопроизводитель люксовых автомобилей Bentley объявил о создании электрического кроссовера Bentayga, передаёт CNet.

Автомобиль будет создан на базе популярного бензинового внедорожника Bentayga. Пока не известно, это будет полноценный электрокар или гибридный автомобиль с электрическим приводом. По информации источников, выход кроссовера состоится не раньше 2025 года.

Ранее в Bentley заявили, что снимают с продажи в Европе дизельный кроссовер Bentayga, оставив на рынке лишь модели с бензиновым двигателем. Это вызвано изменившимся в сторону дизельных авто законодательством ЕС и заботой об экологии.