Bentley выпустит электрокар

Британский автопроизводитель люксовых автомобилей Bentley объявил о создании электрического кроссовера Bentayga, передаёт CNet.
Автомобиль будет создан на базе популярного бензинового внедорожника Bentayga. Пока не известно, это будет полноценный электрокар или гибридный автомобиль с электрическим приводом. По информации источников, выход кроссовера состоится не раньше 2025 года.
Ранее в Bentley заявили, что снимают с продажи в Европе дизельный кроссовер Bentayga, оставив на рынке лишь модели с бензиновым двигателем. Это вызвано изменившимся в сторону дизельных авто законодательством ЕС и заботой об экологии.
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