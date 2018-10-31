Эксперт: Telegram на самом деле не шифрует сообщения

Даже в режиме приватной переписки сообщения пользователей хранятся в обычной базе данных, которая легко взламывается.

Американский эксперт Натаниэль Сачи заявил, что приложение Telegram Desktop не шифрует переписку пользователей. Он обратил внимание, что сообщения хранятся в обычной базе данных.

Натаниэль изучил официальную настольную версию клиента для Telegram и выяснил, что сообщения хранятся в базе SQLite, которая никак не шифруется. Причём шифрование не включается даже при активации секретных чатов. С помощью скриптов Python программисту удалось открыть базу данных и скачать оттуда свои сообщения. Сачи предложил Telegram объясниться, компания пока не отреагировала на заявление эксперта.

Это не первая проблема, на которую обращают внимание пользователи мессенджера. В начале октября в Telegram нашли уязвимость, благодаря которой можно раскрыть личность пользователей. Представители компании отреагировали на сообщившего о "дыре" программиста и премировали его 2000 евро.