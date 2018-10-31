Топ-менеджер Google уволен из-за сексуальных домогательств

В 2013 году мужчина якобы предложил соискательнице вступить в половую связь и, получив отказ, не принял её на работу.

Руководитель лаборатории Google X Ричард Деваул покинул компанию из-за секс-скандала. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в компании.

Сообщается, что Деваул покинул компанию в минувший вторник. Отстранение руководителя от должности произошло спустя несколько дней после выхода статьи The New York Times, где его имя фигурировало в числе домогавшихся сотрудниц менеджеров.

По словам одной из кандидаток на должность инженера, в 2013 году девушка не получила работу после того, как отказалась раздеться и сделать Деваулу массаж. Мужчина занимался в Google X экспериментальными проектами, например, раздачей интернета с воздуха.

Напомним, что на прошлой неделе глава Google Сундар Пичай заявил, что компания борется с сексизмом и харассментом на рабочих местах. По его статистике, за два года Google обвинила в домогательствах и уволила 48 сотрудников.