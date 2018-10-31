Инженеры разработали необычный костюм на Хеллоуин для мальчика-инвалида

Группа инженеров и швей разработала костюм на Хеллоуин для 10-летнего мальчика-инвалида. Об этом сообщает Daily Mail.
10-летний Эмиль не может ходить и вынужден перемещаться на инвалидной коляске. В прошлом году на Хеллоуине подросток был в обычном костюме, но он был виден только спереди. Энтузиасты из Монреаля (Канада) создали ему наряд, который решит эту проблему.
Эмиль получил костюм дракона в замке. Подросток оденется в монстра, а на коляску будет прикреплена пластмасса в форме каменных стен и крылья из шёлка и полилактида. Костюм распечатан на 3D-принтере.
CBC’s @craigdesson dropped by to interview Émile who was in our workshop trying out his #Rolloween costume: castle, outfit, and dragon head. @a_l_davidson @Milieux_news @excupid @Cleo_Qc pic.twitter.com/r9XOW5inGe— DuctTapers Anonymous (@DuctTapersAnon) 16 октомври 2018 г.
Это не первый случай, когда в подобном стиле оформляется коляска. Этим занимается компания "Волшебная коляска". Её организатором является Райан Веймер, чей сын родился с мышечной дистрофией. На Хеллоуин ребёнок захотел быть пиратом, и отец оформил его коляску в пиратский корабль.
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