Инженеры разработали необычный костюм на Хеллоуин для мальчика-инвалида

Подросток оденется в дракона, коляска же будет выполнена в форме каменного замка.

Группа инженеров и швей разработала костюм на Хеллоуин для 10-летнего мальчика-инвалида. Об этом сообщает Daily Mail.

10-летний Эмиль не может ходить и вынужден перемещаться на инвалидной коляске. В прошлом году на Хеллоуине подросток был в обычном костюме, но он был виден только спереди. Энтузиасты из Монреаля (Канада) создали ему наряд, который решит эту проблему.

Эмиль получил костюм дракона в замке. Подросток оденется в монстра, а на коляску будет прикреплена пластмасса в форме каменных стен и крылья из шёлка и полилактида. Костюм распечатан на 3D-принтере.

Это не первый случай, когда в подобном стиле оформляется коляска. Этим занимается компания "Волшебная коляска". Её организатором является Райан Веймер, чей сын родился с мышечной дистрофией. На Хеллоуин ребёнок захотел быть пиратом, и отец оформил его коляску в пиратский корабль.