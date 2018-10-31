Роскомнадзор пригласил "Яндекс" на подписание антипиратского меморандума

Ведущие IT-компании России пригласили в гости к Роскоманздору, чтобы подписать документ по пиратам.

Роскомнадзор пригласил "Яндекс", Mail.ru Group, Rambler и Rutube на подписание антипиратского меморандума. Мероприятие состоится завтра, передаёт "ТАСС".

О приглашении ведущих IT-компаний России прессе рассказал заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин. Он также отметил, что на подписании будут присутствовать представители Ассоциации "Интернет-видео", холдинга "Газпром-медиа", ВГТРК, Первого канала и Национальной медиагруппы. Мероприятие состоится завтра, 1 ноября.

Напомним, что недавно Роскомнадзор похвалил "Яндекс" за позицию по пиратам. Ведомство устраивает, что компания занимает конструктивную позицию по этому вопросу, в частности, она оперативно удаляет пиратский контент из сервиса "Яндекс. Видео".