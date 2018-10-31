В работе PayPal произошёл сбой

Большинство обратившихся в поддержку пользователей не могут зайти на свой счёт или отправить средства.

В работе популярной платёжной системы PayPal заметили сбой. На проблему жалуются преимущественно жители США и Европы, передаёт "ТАСС".

Судя по данным с сайта Downdetector, сбой затронул пользователей с восточного побережья США и западной части Европы, особенно Великобритании. Большая часть юзеров жалуется на медленную скорость загрузки сервиса и прочих операций.

Компания уже извинилась за проблемы с доступом, заметив, что работает над их устранением. О причинах сбоя не сообщается.