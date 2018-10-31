В приложениях для детей найдена навязчивая и манипулятивная реклама

Ребёнок не осознаёт, что баннер с продвигаемым продуктом — не часть игры, и следует инструкциям.

Учёные исследовали рекламу в приложениях для детей дошкольного возраста и нашли много навязчивого и манипулятивного контента. Об этом сообщается в материале, опубликованном в "Журнале развития и поведенческой педиатрии", передаёт Daily Mail.

В первую очередь исследователи отметили, что такой вид рекламы не предназначен для детей пяти и меньше лет. В таком возрасте они не могут понять, что это не часть игры. Самое сложное для них — закрытие всплывающего на весь экран баннера. Чтобы убрать его, нужно дождаться появления клавиши Х, обычно её приходится ждать 20–30 секунд, но до этого система просит выполнить другое действие, и ребёнок переходит по ссылке.

В ходе эксперимента было исследовано 135 самых популярных приложений для детей Google Play, в 129 была обнаружена реклама. Важно, что для продвижения продукта используются, как правило, персонажи из мультфильмов. К примеру, так предлагается полная версия приложения, для получения которой необходима доплата. Ребёнок просто не понимает, что это не часть игры, и следует указанным инструкциям. В баннерах же часто размещается реклама не детских продуктов, к примеру препаратов для лечения биполярного расстройства.

Сообщается, что ссылки могут вести к страницам платных приложений или жестоких игр. Одна из участниц исследования сообщила, что её ребёнок так перешёл на страницу игры, где Дональд Трамп нажимает на красную кнопку и начинает ядерную атаку. В конце исследования авторы указали, что попросили федеральную торговую комиссию разобраться с ситуацией.