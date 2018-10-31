Павел Дуров опроверг наличие уязвимости Telegram

Опальный российский предприниматель попросил не обращать внимания на проблему с шифрованием.

Глава "Телеграма" Павел Дуров в своём канале заявил, что на сообщения об уязвимости не стоит обращать внимания.

По словам Дурова, проблема не стоит внимания, так как получить доступ к сообщениям пользователя можно, лишь завладев его компьютером.

— Завуалированное описание [утверждения] позволяет запутать человека, далёкого от технологий, — заметил предприниматель. Павел Дуров также заявил, что российские СМИ не желают разбираться в деталях проблем с безопасностью.

Напомним, что об опасности настольного клиента "Телеграм" заявил американский разработчик Нейтан Сёчи. Специалист заметил, что даже в режиме секретной переписки все сообщения в мессенджере хранятся в незащищённой базе данных, которую несложно взломать.