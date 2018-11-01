Россияне не заинтересованы платить за ТВ

По причине высокого проникновения телевидения и, возможно, распространения других способов передачи информации рынок платного ТВ практически не показал роста.

Российский рынок платного телевидения практически перестал расти, выяснили эксперты "ТМТ консалтинг", передаёт 3DNews.

По итогам третьего квартала года число абонентов платного ТВ выросло всего на 0,5% (до 43,7 млн). В денежном выражении рост по сравнению со вторым кварталом года составил 0,8%. Среднестатистический абонент платил за услугу 175 рублей (на 7 рублей больше, чем в прошлом году), выручка операторов составила 22,9 млрд рублей. Проникновение услуги превышает 77%.

В целом лидерство на рынке продолжает оставаться за кабельным ТВ (42%). На долю спутникового телевидения и IPTV приходится 39% и 19% соответственно. По выручке тоже лидирует кабельное телевидение (44%), на втором месте находится IPTV (33%), на третьем — спутниковое ТВ (23%).