Apple удаляет работающие в Крыму приложения

Приложение может вылететь из App Store, если его разработчики напрямую или косвенно связаны с Крымом.

Apple удалила из App Store несколько сервисов российских разработчиков, работающих в Крыму. В компании сослались на американские санкции, передаёт "Коммерсант".

О блокировке ряда сообщений заявил основатель и гендиректор компании "Фонд развития интернет-инициатив" (ФРИИ) Дмитрий Беговатов. По его словам, пострадали приложения, в том числе "Мой город" — городской справочник и афиша. Apple удалила приложение 6 октября.

На обращение разработчиков Apple заметила, что не может работать с приложениями, которые связаны со странами, находящимися под эмбарго США. Купертиновцы предложили вести разговор с представителями Минфина США. В ведомстве заметили, что Apple имеет право не сотрудничать с компаниями с определённых территорий.

Беговатов считает, что причина блокировки кроется в том, что 12% аудитории приложения "Мой город" приходится на Крым и самопровозглашённые ДНР и ЛНР. Также Apple заблокировала онлайн-сервис по бронированию жилья Tvil.ru, 30% сделок в котором совершается в Крыму.