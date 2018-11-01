В московском метро появились терминалы по продаже сим-карт

Пользователь сможет ознакомиться с условиями договора, выбрать тариф и моментально получить симку.

В московской подземке появились терминалы для продажи сим-карт. Процесс продажи автоматизирован и занимает несколько минут, сообщается на сайте столичной мэрии.

Чтобы приобрести сим-карту, нужно подойти к терминалу, отсканировать паспорт, сфотографироваться и принять условия абонентского договора. Весь процесс оформления занимает несколько минут. Оформить договор с недействительным паспортом или при несовпадении фотографии в документе и лица пользователя невозможно.

Терминалы расположены возле стоек "Живое общение". Первые из них появились на станциях "Пушкинская", "Арбатская" Арбатско-Покровской линии, "Курская" Кольцевой линии, "Комсомольская" Кольцевой линии, "Павелецкая" Замоскворецкой линии. В ноябре в метро установят ещё пять терминалов.

— Терминалы по продаже сим-карт популярны в других городах мира, например в одном из аэропортов в Токио и в Лондоне (аэропорт Хитроу). Поэтому автоматы будут особенно удобны иностранным туристам, — заявил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.