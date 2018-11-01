300 школам Майами отключили Интернет на Хеллоуин

В тот день в школах проходил парад по случаю Хеллоуина, поэтому аварию в Сети связали с происками злых сил.

Тысячи школьников и учителей в Майами остались без Интернета на Хеллоуин. Крупная авария на магистрали совпала с популярным осенним праздником, передаёт Miami Herald.

Образовательный процесс в школах был парализован из-за отсутствия подключения к Сети. Это произошло из-за аварии на линии, случившейся в среду около 6:30 утра по местному времени. Учителями пришлось отказаться от привычных методик ведения урока и перейти к традиционным — доска с мелом, учебники и тетради. Ремонтные работы завершились к вечеру.

По словам учеников и преподавателей, которые в этот день отмечали Хеллоуин, совпадение удивило их. Часть учащихся даже увидела в этом происки тёмных сил. "Это не совсем обычный учебный день, хотя и праздничный", — заметил представитель одной из школ.