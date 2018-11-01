Возможно, WhatsApp вычислит местоположение авторов фейковых новостей

Правительство Индии предложило представителям мессенджера новый способ борьбы с распространением непроверенной информации.

Правительство Индии хочет, чтобы WhatsApp устанавливал личность и местоположение распространителей фейковых новостей в мессенджере. Об этом сообщает BuzzFeed News.

Генеральный директор компании Крис Дэниелс провёл встречу с министром коммуникаций и информационных технологий Индии Рави Шанкаром Прасадом. Политик выразил желания правительства. По его словам, от мессенджера не требуется дешифрования сообщений, речь идёт об установлении личности и получении IP-адресов людей, обвиняемых в рассылке фейковых новостей, побуждающих к насилию.

Дэниелс не сказал о своём решении. Он отметил, что до конца года у WhatsApp появится специальный отдел, который будет контролировать ситуацию в Индии и разработает план по предотвращению рассылки фейковых сообщений.

Распространение неподтверждённых сообщений, побуждающих к насилию, — главная проблема индийского сообщества в мессенджере. BuzzFeed News отмечает, что из-за них в последние месяцы были линчёваны около 30 человек.