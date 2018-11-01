Большинство россиян уверены, что их данные в соцсетях используются

Большая часть опрошенных подозревает или твёрдо уверена, что их данные в соцсетях не находятся в безопасности.

Большая часть россиян уверена, что их данные в соцсетях используются третьими лицами, передаёт ТАСС со ссылкой на исследование ВЦИОМа.

ВЦИОМ сообщает, что 55% наших соотечественников уверены, что их данные в соцсетях так или иначе используются третьими лицами, однако каждый второй (52%) считает, что это не несёт никакой угрозы. Также 18% опрошенных твёрдо уверены, что их личная информация не находится в безопасности. 60% респондентов отрицательно относятся к использованию личных данных операторами соцсетей.

Также из опроса следует, что 62% россиян пользуются соцсетями с той или иной периодичностью: 41% опрошенных заходят в них ежедневно, 14% — несколько раз в неделю. Основной категорией пользователей соцсетей являются лица 18–24 лет, их доля составляет около 82%. Причём 67% респондентов размещают на страничках свои фотографии, 30% рассказывают об увлечениях и хобби.

В опросе ВЦИОМа, который проводился 24–25 сентября, приняли участие 3,2 тысячи россиян посредством телефонного интервью. В исследовании принимали участие наши соотечественники старше 18 лет.